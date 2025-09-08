Košarkaški savez Srbije: Svetislav Pešić ima ugovor do 30. septembra 2025.

Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su informacije koje su se pojavile u medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije – netačne.

Informaciju da je Pešić nije više selektor objavila je ranije danas agnecija Tanjug kao svoja saznanja. "Rukovodstvo Košarkaškog saveza danas je prvo donelo odluku o razlazu sa selektorom posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, a potom je njemu saopštena odluka", naveo je Tanjug. KKS je naveo da "Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra 2025. godine. "Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije razgovaraće narednih dana sa selektorom, analizirati