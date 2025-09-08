U pucnjavi na ulazu u Jerusalim ranjeno 15 osoba, ubijena dva napadača

U pucnjavi koja se dogodila danas na ulazu u Jerusalim povređeno je 15 osoba, a tom prilikom su izraelske snage bezbednosti ubile dva napadača.

Prema pisanju portala Tajms of Izrael sumnja se da se radi o terorističkom napadu. Izraelska nacionalna služba za hitnu medicinsku pomoć Magen David Adom je saopštila da je šest osoba, koje su ranjene vatrenim oružjem na raskrsnici Ramot na ulazu u Jerusalim, u teškom stanju. Prema preliminarnim izveštajima policije, napad su izvršila najmanje dva naoružana napadača.