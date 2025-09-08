Četiri ključne tačke današnjeg velikog studentskog protesta u Beogradu: „Da ih podsetimo za koga treba da rade, Ivica Dačić je direktni krivac“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Sanja Radovanović
Četiri ključne tačke današnjeg velikog studentskog protesta u Beogradu: „Da ih podsetimo za koga treba da rade, Ivica Dačić je…
Studenti u blokadi odlučili su da odreaguju i odgovore na policijsku brutalnost koja se dogodila prethodnog petka u Novom Sadu, pa su za danas najavili veliki protest u Beogradu u 14 časova ispred zgrade Vlade, odakle će ići redom do svih onih institucija od kojih se zahteva da rade svoj posao onako kako treba - u skladu sa zakonom, u službi građana, a ne režima Aleksandra Vučića. Studenti u razgovoru za Nova.rs otkrivaju da će na protestu biti i petoro govornika,
BLOG: "Indeks je jači od pendreka" - protestna šetnja do Palate pravde, studenti oterali provokatore

Protest u Beogradu: Demonstranti prave buku ispred Palate pravde

N1 Direktno: Protest u Beogradu "Indeks je jači od pendreka"

Novi protest studenata u blokadi: Indeks jači od pendreka

„Indeks jači od pendreka“: Studenti za danas najavili protest u centru Beograda

„Ponedeljak ne sme biti još jedan radni dan“: Studenti u blokadi pozivaju na protest u Beogradu

Ovo je ruta današnjeg studentskog protesta: Pogledajte koje će ulice biti blokirane od 14 sati MAPA

BLOG: "Indeks je jači od pendreka" - protestna šetnja do Palate pravde, studenti oterali provokatore

Dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici: Intervencija policije istorijski presedan koji ne pamtimo

Odjekuju gumeni meci i suzavac, ima mnogo mrtvih! Demonstranti pokušali da upadnu u parlament, policija postavila bodljikavu barikadu: Totalni haos na ulicama Nepala zbog zabrane društvenih mreža (foto, video)

Protest u Beogradu: Demonstranti prave buku ispred Palate pravde

Počelo suđenje vozaču koji je studentkinju udario autom: Okrivljeni kaže da nije kriv

