Danas sve staje: Šta znamo o velikom protestu „Indeks je jači od pendreka“ na koji su pozvali studenti

Studenti u blokadi najavili su za danas, ponedeljak, 8. septembar, novi veliki protest u Beogradu zbog policijske represije u Novom Sadu.

Kako se navodi na Instagram profilu studenata u blokadi, protest će biti održan u ponedeljak, 8. septembra u 14 časova ispred Vlade Srbije pod sloganom „Indeks je jači od pendreka“. Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Studenti su na Instagramu objavili ilustraciju plana protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i na kraju Sektor