Danas sve staje: Šta znamo o velikom protestu „Indeks je jači od pendreka“ na koji su pozvali studenti

Nova pre 4 sati  |  Autor: Nova.rs
Danas sve staje: Šta znamo o velikom protestu „Indeks je jači od pendreka“ na koji su pozvali studenti

Studenti u blokadi najavili su za danas, ponedeljak, 8. septembar, novi veliki protest u Beogradu zbog policijske represije u Novom Sadu.

Kako se navodi na Instagram profilu studenata u blokadi, protest će biti održan u ponedeljak, 8. septembra u 14 časova ispred Vlade Srbije pod sloganom „Indeks je jači od pendreka“. Објава коју дели Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi) Studenti su na Instagramu objavili ilustraciju plana protesta, u kojem je prva tačka Vlada Srbije, zatim Palata pravde, zgrada Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata i na kraju Sektor
Ovo je ruta današnjeg studentskog protesta: Pogledajte koje će ulice biti blokirane od 14 sati MAPA

Nova pre 3 minuta
Gde i kada se možete priključiti današnjem protestu?

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti najavili protest ispred Vlade Srbije

Serbian News Media pre 2 sata
Novi protest studenata danas u Beogradu: "U ponedeljak sve staje"

Radio 021 pre 4 sati
"Indeks je jači od pendreka": Danas "sve staje", veliki protest studenata

Pravda pre 3 sata
"Indeks je jači od pendreka": Danas "sve staje", studenti pozvali na protest ispred Vlade

N1 Info pre 4 sati
Studenti organizuju protest „Indeks jači od pendreka“

Vreme pre 4 sati
ANEM i UNS: Nadležni da identifikuju ko preti redakciji Vranje News

Cenzolovka pre 3 minuta
Osumnjičeni za napad na policiju u Novom Sadu se brane sa slobode: Veteranu zabranjeno da priđe supruzi

N1 Info pre 17 minuta
Kako me je policija šikanirala dok sam bila na reporterskom zadatku

Cenzolovka pre 7 minuta
Protestni Prajd

Peščanik pre 8 minuta
Incident u Kosjeriću: Tri policajca povređena, priveden učesnik neprijavljenog okupljanja

Blic pre 18 minuta