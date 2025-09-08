"Šta znači biti Amerikanac": Test za dobijanje državljanstva SAD biće teži

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa planira da test za dobijanje američkog državljanstva učini težim, uvođenjem obaveznog eseja koji bi omogućio zvaničnicima široku diskreciju u odlučivanju, piše Aksios.

Prema navodima američkog portala, koji se poziva na izvore upoznate s planovima, ovaj korak dolazi nakon što su zvaničnici administracije najavili pojačanu kontrolu nad tim da li podnosioci zahteva za državljanstvo ispunjavaju standard "dobrog, moralnog karaktera". Direktor američke službe za imigraciju i državljanstvo (USCIS) Džozef Edlou rekao je za Aksios da smatra da je administracija bivšeg predsednika Džozefa Bajdena popustila u standardima, što je dovelo do