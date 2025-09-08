Hamas: Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto

RTV pre 57 minuta  |  Tanjug
Hamas: Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto

GAZA - Palestinska militantna grupa Hamas saopštila je da je sopremna da "odmah sedne za pregovarački sto" kako bi razgovarala o oslobađanju svih talaca u zamenu za jasnu deklaraciju o okončanju rata, potpunom povlačenju Izraela iz Pojasa Gaze i formiranju Odbora nezavisnih Palestinaca koji će upravljati tom enklavom.

Ta palestinska organizacija u saopštenju je navela da je dobila "neke ideje od američke strane usmerene ka postizanju sporazuma o prekidu vatre" i dodala da pozdravlja svaku inicijativu koja doprinosi naporima da se zaustavi agresija protiv palestinskog naroda, prenela je Al Džazira. U saopštenju se dodaje da je Hamas u stalnom kontaktu sa posrednicima kako bi se ove ideje pretvorile u sveobuhvatni sporazum koji ispunjava zahteve te grupe. Hamas je takođe podsetio
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Hamas spreman za dogovor: "Možemo odmah da sednemo za pregovarački sto"

Hamas spreman za dogovor: "Možemo odmah da sednemo za pregovarački sto"

Blic pre 5 sati
"Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto" Vojska sa fronta se hitno oglasila

"Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto" Vojska sa fronta se hitno oglasila

Alo pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Dva dobitnika će podeliti drugi najveći džekpot u istoriji američke lutrije

Dva dobitnika će podeliti drugi najveći džekpot u istoriji američke lutrije

Forbes pre 42 minuta
Zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihteru pogodio područje u blizini severnih Kurila

Zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihteru pogodio područje u blizini severnih Kurila

RTV pre 37 minuta
U francuskom parlamentu glasanje o poverenju vladi Fransoa Bajrua

U francuskom parlamentu glasanje o poverenju vladi Fransoa Bajrua

RTV pre 7 minuta
Žena koja je ubila tri osobe otrovnim pečurkama osuđena na doživotni zatvor

Žena koja je ubila tri osobe otrovnim pečurkama osuđena na doživotni zatvor

RTV pre 2 minuta
Norvežani drugi dan glasaju na parlamentarnim izborima

Norvežani drugi dan glasaju na parlamentarnim izborima

RTV pre 17 minuta