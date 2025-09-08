Hamas: Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto

GAZA - Palestinska militantna grupa Hamas saopštila je da je sopremna da "odmah sedne za pregovarački sto" kako bi razgovarala o oslobađanju svih talaca u zamenu za jasnu deklaraciju o okončanju rata, potpunom povlačenju Izraela iz Pojasa Gaze i formiranju Odbora nezavisnih Palestinaca koji će upravljati tom enklavom.

Ta palestinska organizacija u saopštenju je navela da je dobila "neke ideje od američke strane usmerene ka postizanju sporazuma o prekidu vatre" i dodala da pozdravlja svaku inicijativu koja doprinosi naporima da se zaustavi agresija protiv palestinskog naroda, prenela je Al Džazira. U saopštenju se dodaje da je Hamas u stalnom kontaktu sa posrednicima kako bi se ove ideje pretvorile u sveobuhvatni sporazum koji ispunjava zahteve te grupe. Hamas je takođe podsetio