"Spremni smo da odmah sednemo za pregovarački sto" Vojska sa fronta se hitno oglasila
Alo pre 34 minuta
Palestinska militantna grupa Hamas saopštila je danas da je sopremna da "odmah sedne za pregovarački sto" kako bi razgovarala o oslobađanju svih talaca u zamenu za jasnu deklaraciju o okončanju rata, potpunom povlačenju Izraela iz Pojasa Gaze i formiranju Odbora nezavisnih Palestinaca koji će upravljati tom enklavom.
Ta palestinska organizacija u saopštenju je navela da je dobila "neke ideje od američke strane usmerene ka postizanju sporazuma o prekidu vatre" i dodala da pozdravlja svaku inicijativu koja doprinosi naporima da se zaustavi agresija protiv palestinskog naroda. U saoptenju se dodaje da je Hamas u stalnom kontaktu sa posrednicima kako bi se ove ideje pretvorile u sveobuhvatni sporazum koji ispunjava zahteve te grupe. Hamas je takođe podsetio da je sredinom prošlog