Hamas spreman za dogovor: "Možemo odmah da sednemo za pregovarački sto"

Blic pre 25 minuta
Palestinska militantna grupa Hamas saopštila je danas da je spremna da "odmah sedne za pregovarački sto" kako bi razgovarala o oslobađanju svih talaca u zamenu za jasnu deklaraciju o okončanju rata, potpunom povlačenju Izraela iz Pojasa Gaze i formiranju Odbora nezavisnih Palestinaca koji će upravljati tom enklavom.

Ta palestinska organizacija u saopštenju je navela da je dobila "neke ideje od američke strane usmerene ka postizanju sporazuma o prekidu vatre" i dodala da pozdravlja svaku inicijativu koja doprinosi naporima da se zaustavi agresija protiv palestinskog naroda, prenela je Al Džazira. U saopštenju se dodaje da je Hamas u stalnom kontaktu sa posrednicima kako bi se ove ideje pretvorile u sveobuhvatni sporazum koji ispunjava zahteve te grupe. Hamas je takođe podsetio
