U Beogradu održana protestna šetnja studenata u blokadi

BEOGRAD - U Beogradu je danas održan protest studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju, a kao razlog su naveli, kako tvrde, prekomernu upotrebu sile od strane policije tokom protesta prethodnih dana ispred Filozofskog fakulteta i DIF-a u Novom Sadu, koji su održani zbog ulaska dekana na te fakultete i na kojima su učesnici više puta napali policiju.

Učesnici protesta pod nazivom "Indeks je jači od pendreka" okupili su se ispred Vlade Srbije, gde su na pločniku prosuli crvenu farbu, a potom su se uputili do Palate pravde, na čijem su stepeništu takođe prosuli crvenu farbu. Protestna šetnja je nastavljena do zgrade Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata u Sarajevskoj ulici, a potom preko mosta Gazela do zgrade MUP-a u Bulevaru Zorana Đinđića, gde se nalazi Sektor unutrašnje kontrole, što je