UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage napale termoelektranu u Kijevskoj oblasti; Ukrajinska PVO oborila 112 ruskih dronova tokom noći

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug, RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage napale termoelektranu u Kijevskoj oblasti; Ukrajinska PVO oborila 112 ruskih dronova tokom noći

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.293. dan. Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da su SAD spremne da pojačaju pritisak na Rusiju, kao i da sarađuju sa evropskim partnerima u uvođenju dodatnih sankcija zemljama koje kupuju rusku naftu. Sa druge strane, pomoćnik ruskog predsednika Nikolaj Patrušev naveo je da su u sabotaži "Severnog toka" učestvovali visokorangirani pripadnici obaveštajnih službi NATO-a.

Najmanje četiri osobe su stradale, a 44 su povređene u masovnom ruskom napadu na Kijev i druge delove Ukrajine, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko istakao je da je pogođena i zgrada ukrajinske vlade, kao i da su vatrogasne službe lokalizovale požar na površini većoj od 1.000 kvadratnih metara. Američki predsednik Donald Tramp je, u međuvremenu, izjavio da je spreman da pređe na drugu fazu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

uživo RAT U UKRAJINI Masovni ruski napad na Ukrajinu: Oboreno 112 dronova, pogođena termoelektrana kod Kijeva

uživo RAT U UKRAJINI Masovni ruski napad na Ukrajinu: Oboreno 112 dronova, pogođena termoelektrana kod Kijeva

Euronews pre 39 minuta
Rusija napala termoelektranu i zgradu vlade u Kijevu: Kelog tvrdi da Moskva ne želi kraj rata

Rusija napala termoelektranu i zgradu vlade u Kijevu: Kelog tvrdi da Moskva ne želi kraj rata

NIN pre 34 minuta
Uživo Žestoko granatiranje od ranog jutra; "Poslednji napad Rusije..."

Uživo Žestoko granatiranje od ranog jutra; "Poslednji napad Rusije..."

B92 pre 59 minuta
Uživo apokaliptične scene u Kijevu nakon ruskog udara Zelenski broji mrtve, Tramp najavljuje novu rundu sankcija

Uživo apokaliptične scene u Kijevu nakon ruskog udara Zelenski broji mrtve, Tramp najavljuje novu rundu sankcija

Alo pre 1 sat
Ruske snage napale termoelektranu u Kijevskoj oblasti

Ruske snage napale termoelektranu u Kijevskoj oblasti

Politika pre 59 minuta
Ima ranjenih: Ukrajinske snage napale Donjeck

Ima ranjenih: Ukrajinske snage napale Donjeck

Blic pre 11 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOMoskvaUkrajinaMinistar unutrašnjih poslovaRusijaDonjeckKijevDonald TramppožarnaftaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Otac i troje dece nestali bez traga, policija ih je slučajno našla: Krili se u divljini četiri godine, kad je pokušao da…

Otac i troje dece nestali bez traga, policija ih je slučajno našla: Krili se u divljini četiri godine, kad je pokušao da pobegne upucali su ga

Blic pre 9 minuta
Putin podneo Dumi zakon o povlačenju iz Evropske konvencije o sprečavanju torture

Putin podneo Dumi zakon o povlačenju iz Evropske konvencije o sprečavanju torture

RTV pre 14 minuta
"Kao da sedite u prvom redu pakla": Lava prskala 30 metara uvis: Eksplozivne fontane videle se i iz svemira (foto, video)

"Kao da sedite u prvom redu pakla": Lava prskala 30 metara uvis: Eksplozivne fontane videle se i iz svemira (foto, video)

Blic pre 9 minuta
Poljski graničari našli ostatke neidentifikovanog objekta blizu beloruske granice

Poljski graničari našli ostatke neidentifikovanog objekta blizu beloruske granice

Blic pre 14 minuta
Uništene nišandžije

Uništene nišandžije

Vesti online pre 14 minuta