UKRAJINSKA KRIZA: Ruske snage napale termoelektranu u Kijevskoj oblasti; Ukrajinska PVO oborila 112 ruskih dronova tokom noći

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.293. dan. Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da su SAD spremne da pojačaju pritisak na Rusiju, kao i da sarađuju sa evropskim partnerima u uvođenju dodatnih sankcija zemljama koje kupuju rusku naftu. Sa druge strane, pomoćnik ruskog predsednika Nikolaj Patrušev naveo je da su u sabotaži "Severnog toka" učestvovali visokorangirani pripadnici obaveštajnih službi NATO-a.

Najmanje četiri osobe su stradale, a 44 su povređene u masovnom ruskom napadu na Kijev i druge delove Ukrajine, saopštio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko istakao je da je pogođena i zgrada ukrajinske vlade, kao i da su vatrogasne službe lokalizovale požar na površini većoj od 1.000 kvadratnih metara. Američki predsednik Donald Tramp je, u međuvremenu, izjavio da je spreman da pređe na drugu fazu