Marta Kos izjavila da nasilje na ulicama Srbije 'hitno mora da prestane'

Slobodna Evropa pre 2 sata
Komesarka Evropske unije (EU) za proširenje Marta Kos izjavila je 8. septembra da "teško nasilje i vandalizam" na ulicama Srbije hitno moraju da prestanu i kritikovala uvrede koje su visoki zvaničnici Srbije uputili članovima Evropskog parlamenta "Imamo problem u Beogradu.

Očekujemo od policije da postupa prikladno i poštuje osnovna prava", rekla je Kos nakon sastanka sa ministarkom spoljnih poslova Austrije Beate Majnl-Rajzinger u Beču. Kos je dodala da izjave predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednice parlamenta Ane Brnabić, u kojima su oni vređali poslanike Evropskog parlamenta, koji su prisustvovali protestu u Novom Sadu 5. septembra, "neće poboljšati mišljenje EU o Srbiji", prenela je agencia Beta. "Ako poslanike
