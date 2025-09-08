Rasprodate karte za meč Srbije i Engleske – Orlovi uputili snažnu poruku: Beograd će biti svet

Sputnik pre 1 sat
Rasprodate karte za meč Srbije i Engleske – Orlovi uputili snažnu poruku: Beograd će biti svet

Fudbaleri Srbije dočekuju u utorak selekciju Engleske u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, sve ulaznice su rasprodate, a tim povodom imali su poruke za navijače.

Srbija i Engleska sastaju se u 20.45 na stadionu „Rajko Mitić" u u meču grupe K kvalifikacija za Mundijal koji se naredne godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Orlovi će imati ogromnu podršku publike. Fudbalski savez Srbije objavio je da su sve ulaznice za ovaj susret rasprodate. Za navijače je poruku imao i Nikola Milenković. Interesovanje navijača raduje i Filipa Kostića. Istog je mišljenja i Miloš Veljković.
