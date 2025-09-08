Lazarević: Tretman koji Srbija i Vučić imaju u Kini daje osećanje velikog ponosa

Telegraf pre 35 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Lazarević: Tretman koji Srbija i Vučić imaju u Kini daje osećanje velikog ponosa
Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, koja je prethodne nedelje boravila u zvaničnoj poseti Kini kao deo delegacije Srbije, rekla je danas da tretman kakav tamo imaju naša zemlja i njen predsednik Aleksandar Vučić daje veliko osećanje ponosa i dodala da je poseta Kini bila "apsolutno impresivna u svakom smislu". "Imajući u vidu da sam bila diplomata i prisustvovala brojnim sastancima u zemlji i inostranstvu, mogu da kažem da je ova poseta Kini
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, u brdskim predelima kratkotrajna kiša

Vremenska prognoza: Danas pretežno sunčano, u brdskim predelima kratkotrajna kiša

Beta pre 50 minuta
Proterivanje Justicije

Proterivanje Justicije

Radar pre 1 sat
Brnabić iznenađena novinarom Danasa u Borči, pa poručila: Vi širite mržnju (VIDEO)

Brnabić iznenađena novinarom Danasa u Borči, pa poručila: Vi širite mržnju (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Vremeplov: Pre tri decenije postignut dogovor o podeli Bosne i Hercegovine

Vremeplov: Pre tri decenije postignut dogovor o podeli Bosne i Hercegovine

RTV pre 1 sat
Beograđanin (42) uhaćen kako pijan vozi u Budvi Policija mu izmerila 2,87 promila alkohola u krvi: Ekspresno mu stavljene…

Beograđanin (42) uhaćen kako pijan vozi u Budvi Policija mu izmerila 2,87 promila alkohola u krvi: Ekspresno mu stavljene lisice na ruke, osuđen na pritvor!

Kurir pre 1 sat
Gužve na putevima u Srbiji! Oglasio se AMSS: Evo na kojim deonicama je potreban oprez, a ovako je graničnim prelazima

Gužve na putevima u Srbiji! Oglasio se AMSS: Evo na kojim deonicama je potreban oprez, a ovako je graničnim prelazima

Kurir pre 1 sat
„Građani protiv blokada“ i kontraskupovi: Meštani Čačka sprečavali pristalice SNS da napuste grad, pa ih pustili, u Šapcu i…

„Građani protiv blokada“ i kontraskupovi: Meštani Čačka sprečavali pristalice SNS da napuste grad, pa ih pustili, u Šapcu i Nišu se naprednjaci razišli- odustali od protesta

Danas pre 1 sat

Ključne reči

Aleksandar VučićKinasrbija

Najnovije vesti »

"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih…

"Spremaju se za rat sa NATO paktom": Zamenik šefa ukrajinske vojske otkrio: Rusija planira proizvodnju 2.500 visokopreciznih raketa

Blic pre 35 minuta
Talasi i jake struje koje mogu biti smrtonosne: Uragan Kiko velika pretnja za Havaje: Izdato hitno upozorenje

Talasi i jake struje koje mogu biti smrtonosne: Uragan Kiko velika pretnja za Havaje: Izdato hitno upozorenje

Blic pre 19 minuta
Policija u Los anđelesu ukida zaštitu kamali Haris! Evo šta je izazvalo ovakvu reakciju elitnih jedinica LAPD (video)

Policija u Los anđelesu ukida zaštitu kamali Haris! Evo šta je izazvalo ovakvu reakciju elitnih jedinica LAPD (video)

Blic pre 5 minuta
Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo…

Drugi najveći džekpot u istoriji države Dvojica dele neverovatan dobitak od 1,8 milijardi dolara: Prijatelji srećne ruke - evo kako će podeliti!

Kurir pre 25 minuta
Neobična legenda vezana za izvor, ali to nije sve: Zašto se turisti svih generacija vraćaju Lukovskoj Banji kod Kuršumlije…

Neobična legenda vezana za izvor, ali to nije sve: Zašto se turisti svih generacija vraćaju Lukovskoj Banji kod Kuršumlije (foto)

Kurir pre 35 minuta