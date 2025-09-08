"Može da bude nepredvidiva i agresivna": Takva je mečka kad ima mečiće, pa budite oprezni ako ste na Perućcu

Telegraf pre 6 minuta  |  Telegraf.rs / Rina
"Može da bude nepredvidiva i agresivna": Takva je mečka kad ima mečiće, pa budite oprezni ako ste na Perućcu

Preporuke za bezbednost

Javno preduzeće „Nacionalni park Tara" izdalo je upozorenje posetiocima i stanovništvu da je u poslednjih mesec dana na području priobalja jezera Perućac redovno uočavana mečka sa tri mečeta. – Najčešće ih viđamo na prostoru od šest do osam kilometara od brane, ali je bilo slučajeva da se pojave i na putu od Perućca ka Rastištu - saopštili su iz uprave parka. Posebnu opasnost predstavlja to što je reč o ženki sa mladuncima, čije ponašanje, kako naglašavaju
