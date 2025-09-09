Ruske trupe sve više koriste motocikle za prodore na frontu, ali i dronove za izviđanje i iznenadne napade. Tenkovi su prevaziđeni.

U Ukrajiniruske trupe sada koriste motocikle za brze prodore na bojištu. Ova borbena taktika omogućava im da deluju brzo i iznenada. Čini se da su napadi tromih tenkovskih brigada postali stvar prošlosti. Ruska vojska nastavlja da prodire na ukrajinsku teritoriju, dok predsednik Zelenski upozorava na novu rusku ofanzivu. Glavni komandant ruske vojske Valerij Gerasimov, uprkos zapadnim zahtevima za mirovnim pregovorima, najavio je nastavak invazije sa novim