Ukrajinske snage raketom ''Storm Šedou'' gađale donjeck! Udar izazvao ogromnu štetu

Alo pre 5 sati
Ukrajinske snage raketom ''Storm Šedou'' gađale donjeck! Udar izazvao ogromnu štetu

Ranije je objavljeno da su ukrajinske oružane snage napale park Guliver, koji se nalazi u Kalinjinskom okrugu Donjecka

Ukrajinske oružane snage izvele su napad britanskom krstarećom raketom "Storm Šedou" iz vazduha u blizini škole u Donjecku. "Tokom večernjeg napada ukrajinskih oružanih snaga na stambene četvrti Kujbiševskog okruga Donjecka, korišćena je britanska vazdušno-lansirana raketa 'Storm Šedou'", saopšteno je iz kabineta predsednika samoproglašene Donjecke Narodne Republike, prenose RIA Novosti. U saopštenju se navodi da je udar ukrajinskih oružanih snaga izazvao značajnu
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Ukrajinske oružane snage upotrebile su raketu "Storm Šedou" u napadu na Donjeck

Ukrajinske oružane snage upotrebile su raketu "Storm Šedou" u napadu na Donjeck

RTV pre 29 minuta
Ukrajinske oružane snage raketom „Storm Šedou” napale Donjeck

Ukrajinske oružane snage raketom „Storm Šedou” napale Donjeck

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Donjeck

Svet, najnovije vesti »

Opozicija oborila premijera, a cilja Macrona

Opozicija oborila premijera, a cilja Macrona

Bloomberg Adria pre 4 minuta
Ukrajinske oružane snage upotrebile su raketu "Storm Šedou" u napadu na Donjeck

Ukrajinske oružane snage upotrebile su raketu "Storm Šedou" u napadu na Donjeck

RTV pre 29 minuta
Snažan zemljotres pogodio grčko ostrvo Eviju, osetio se u Atini

Snažan zemljotres pogodio grčko ostrvo Eviju, osetio se u Atini

RTV pre 24 minuta
Levičarski blok na putu da pobedi na izborima u Norveškoj

Levičarski blok na putu da pobedi na izborima u Norveškoj

RTV pre 19 minuta
Velika Britanija: Izraelske akcije u Gazi nisu genocid

Velika Britanija: Izraelske akcije u Gazi nisu genocid

RTV pre 19 minuta