Ranije je objavljeno da su ukrajinske oružane snage napale park Guliver, koji se nalazi u Kalinjinskom okrugu Donjecka

Ukrajinske oružane snage izvele su napad britanskom krstarećom raketom "Storm Šedou" iz vazduha u blizini škole u Donjecku. "Tokom večernjeg napada ukrajinskih oružanih snaga na stambene četvrti Kujbiševskog okruga Donjecka, korišćena je britanska vazdušno-lansirana raketa 'Storm Šedou'", saopšteno je iz kabineta predsednika samoproglašene Donjecke Narodne Republike, prenose RIA Novosti. U saopštenju se navodi da je udar ukrajinskih oružanih snaga izazvao značajnu