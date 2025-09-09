‘Političko samoubistvo’: Otvorena vrata novoj krizi u Francuskoj

BBC News pre 12 minuta | Hju Skofild - BBC dopisnik iz

AFP via Getty Images 'Do viđenja, Bajru', piše na transparentu

Francuska je gurnuta u novu političku krizu porazom premijera Fransoa Bajrua na glasanju o poverenju u skupštini.

Ubedljivo glasanje o nepoverenju (364 glasa za i 194 protiv), znači da će Bajru u podneti ostavku predsedniku Emanuelu Makronu, koji sada mora da odluči ko će da ga zameni.

Makronov kabinet je saopštio da će se to dogoditi „u narednim danima".

Opcije uključuju imenovanje novog premijera iz desnog centra; zaokret ka levici i pronalaženje imena kompatibilnog sa Socijalističkom partijom; i raspuštanje parlamenta kako bi se održali novi izbori.

Makronovi ogorčeni neprijatelji u krajnje levičarskoj stranci Nepokorena Francuska pozivaju ga da i on podnese ostavku, ali malo komentatora misli da je to verovatno.

Francuska je tako na putu da dobije petog premijera za manje od dve godine - sumoran rezultat koji podvlači skretanje i razočaranje koji su obeležili drugi predsednikov mandat.

Bajruov pad je usledio nakon što je stavio svoj i rad njegovog kabineta na ispitivanje u skupštini u vezi sa nagomilanim dugom zemlje.

Tokom leta je upozoravao na „egzistencijalnu" pretnju Francuskoj ako ne počne da se bavi vraćanjem duga od 3,4 biliona evra.

U budžetu za 2026. godinu predložio je ukidanje dva nacionalna praznika i zamrzavanje socijalnih isplata i penzija, sa ciljem uštede 44 milijarde evra.

Ali brzo su mu raspršene sve nade da će njegova proročanstva o finansijskoj propasti pokolebati protivnike.

Stranka za strankom je jasno stavila do znanja da glasanje vide kao priliku da se obračunaju sa Bajruom, a preko njega i sa Makronom.

Bez većine u skupštini, Bajru je gledao kako se levica i krajnja desnica ujedinjuju protiv njega - i njegova sudbina je bila zapečaćena.

Neki komentatori su Bajruov pad opisali kao čin 'političkog samoubistva'.

Nije bilo potrebe da zakazuje prevremeno glasanje o poverenju, a mogao je da pokuša da u narednim mesecima pridobije podršku.

Bajru je u govoru jasno stavio do znanja da je više usmeren na istoriju nego na politiku, rekavši poslanicima da će buduće generacije patiti ako Francuska izgubi finansijsku nezavisnost.

„Potčinjavanje dugovima je isto što i potčinjavanje oružju", rekao je, upozoravajući da trenutni nivoi duga znače „bacanje mladih ljudi u ropstvo".

„Možda imate moć da srušite vladu. Ali ne možete da izbrišete stvarnost", rekao je.

Nije bilo nikakvih znakova da su Bajruova upozorenja imala bilo kakav uticaj na parlament ili na Francusku u celini.

Poslanici levice i krajnje desnice optužili su ga da pokušava da prikrije sopstvenu i Makronovu odgovornost za dovođenje Francuske u sadašnje stanje.

U zemlji je bilo malo odjeka na Bajruovu analizu - ankete pokazuju da malo ko smatra kontrolu duga nacionalnim prioritetom, za razliku od troškova života, bezbednosti i imigracije.

Pokret koji sebe naziva Bloquons Tout (Blokirajmo sve) najavio je talas protesta protiv Makronove politike.

Nekoliko sindikata takođe poziva na demonstracije 18. septembra.

AFP via Getty Images Baju (levo) bio je premijer tek devet meseci

Većina ekonomskih analitičara saglasna je da se Francuska suočava sa ogromnim finansijskim izazovom u narednim godinama, jer će projektovani troškovi servisiranja njenog duga porasti sa 30 milijardi evra potrošenih 2020. godine na više od 100 milijardi evra 2030. godine.

Potreba za finansijskim ograničenjima dolazi u trenutku kada Makron obećava dodatna sredstva za odbranu, a opozicione stranke levice i krajnje desnice zahtevaju ukidanje najnovije penzione reforme kojom je starosna granica za penzionisanje podignuta na 64 godine, a što je izazvalo velike proteste 2023.

Bajru je preuzeo dužnost od Mišela Barnijea prošlog decembra nakon što je predlog budžeta tadašnjeg premijera odbijen u skupštini.

Bajru je, međutim, uspeo da progura budžet, zahvaljujući paktu o nenapadanju sa socijalistima, ali su se njihovi odnosi pogoršalnakon što su odbijeni zahtevi socijalista o penzionoj reformi.

Neki spekulišu da će se Makron sada okrenuti levičarskom premijeru, nakon što nije uspeo sa konzervativnim Barnijeom i centrističkim Bajruom.

Međutim, Socijalistička partija kaže da želi potpuni raskid sa Makronovom probiznis politikom, kao i ukidanje penzione reforme, a to bi bilo ravno poništavanju predsednikovog nasleđa.

Stoga se čini verovatnim da će Makron za početak razmotriti neku drugu ličnost iz sopstvenog tabora.

Priča se da su mogući kandidati ministar odbrane Sebastijan Lekornu, ministarka rada Katrin Votren i ministar finansija Erik Lombar.

