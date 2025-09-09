Lideri zelenih u EP: EU da razmotri finansiranje Srbije, Vučićeva politika ugrožava integritet Unije

Beta pre 24 minuta

Lideri Evropske zelene partije danas su u Evropskom parlamentu u Strazburu pozvali čelnike Evropske unije (EU) da razmotre dalje finansiranje Srbije zbog autokratskih tendencija njenog lidera Aleksandra Vučića, i ocenili da njegova politika ne ugrožava samo građane Srbije, već i budućnost i integritet Evrope.

Na konferenciji za novinare o situaciji u Srbiji, kopredsednik grupe Zeleni/Evropski slobodni savez (Zeleni/EFA) u Evropskom parlamentu (EP) Bas Ajkhut (Eickhout) izjavio je da EU treba da razmotri dalje slanje sredstava Srbiji, jer "ne treba da finansira zemlju koja sve više liči na autokratiju ruskog tipa".

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kopredsednicom Evropske zelene partije Vulom Ceci (Tsetsi), evroposlanikom zelenih Razmusom Nordkvistom (Rasmus Nordqvist) i jednim od lidera Zeleno-levog fronta Dobricom Veselinovićem, Ajkhut je rekao da očekuju od najviših zvaničnika EU da "u potpunosti osude akcije (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića".

"Mislimo da novac koji EU daje Srbiji treba da bude razmotren, jer ne možemo da nastavimo da finansiramo zemlju koja se sve više okreće autokratiji po modelu (ruskog lidera Vladimira) Putina. Uvek ćemo podržavati ulazak Srbije u EU, ali kao slobodne i demokratske zemlje, kao što mirni demonstranti to rade svakodnevno. Nastavićemo da stojimo uz njih, jer verujemo u slobodnu i demokratsku Srbiju koja će biti deo EU i uvek ćemo se boriti za to", kazao je Ajkhut.

Ajkhut je osudio napad srpske policije na demonstrante u Novom Sadu 5. septembra, kao i Vučićevo targetiranje Ceci i Nordkvista, koje je predsednik Srbije nazvao "ološem" jer su bili na tom protestu.

"Napad Vučića na demonstrante, ali i nazivanje mojih kolega 'zelenim ološem' je neprihvatljiv. To je primer autokratije koja se gradi unutar Evrope, uz istovremeno savezništvo sa Putinom. I onda se napadaju mirni demonstranti i politički pokret u Evropi koji stoji uz mirne demonstrante i bori se za demokratiju i slobodu", rekao je Ajkhut.

Naveo je da to "nije ono za šta se Evropa zalaže" i dodao da su zato juče poslali pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predsedniku Evropskog saveta Antoniju Košti i predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, od kojih su zatražili da javno osude Vučićeve "lične uvrede, pretnje krivičnim gonjenjem, zastrašivanje i kampanju dezinformacija" na račun Ceci i Nordkvista i da "pažljivo prate situaciju u Srbiji".

Kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci rekla je da Vučićev blizak odnos sa liderima Kine i Rusije "ne ugrožava samo stanovništvo Srbije, već i budućnost i integritet" Evrope.

"Vučić stvara dodatnu tenziju i konfuziju jer nije moguće zatvarati oči na to što on ide u Kinu, rukuje se sa Putinom, a istovremeno se rukuje i sa nama. To politički nije moguće i ugrožava ne samo stanovništvo Srbije, već i našu budućnost i integritet", kazala je Ceci.

Ceci je takođe osudila "dvostruke aršine" u EU, navodeći da se ne može pričati o demokratiji i vladavini prava unutar Unije, a zatvarati oči pred tim pitanjima u razgovoru sa Vučićem, izrazivši očekivanje da će Fon der Lajen sutra, tokom govora o stanju Unije u EP, zauzeti stav o Srbiji, "kao što je to juče učinila" Marta Kos, evropska komesarka za proširenje. Kos je juče izjavila da uvrede Vučića i predsednice parlamenta Ane Brnabić na račun Ceci i Nordkvista otkrivaju "upitno razumevanje demokratije" i da Srbija tim potezima dodatno urušava svoj međunarodni ugled.

Ceci je rekla i da Vučićev napad na nju i Nordkvista "nije izolovan incident", već da vlast Srbije "preti svom narodu konstantno i uništava njegov evropski san".

"Građani Srbije bi želeli da uđu u EU, ali su izgubili nadu jer vide pasiovnost i ćutanje evropskh institucija. Ovo je izuzetno važan momenat za evropske institucije - da vide šta se dešava sa demonstrantima, sa (građanskim) pokretom, sa narodom, sa slobodom medija, da otvore oči. Ovo je trenutak da EU zadrži pažnju na Srbiji, da preduzme mere i da bude u stanju da joj pomogne da ima stvarnu perspektivu ulaska u EU jer je to jedini način", kazala je Ceci.

Jedan od lidera Zeleno-levog fronta Dobrica Veselinović, poslanik u Skupštini Srbije, uputio je izvinjenje poslanicima Evropskog parlamenta zbog uvreda koje im je državni vrh Srbije uputio povodom prošlonedeljnog učešća na protestu u Novom Sadu.

"Izvinjavam se našim prijateljima zbog onog što su iskusili u Srbiji. Mislim da govorim u ime velikog dela građana Srbije kada kažem da im je bilo drago da vas vide", rekao je Veselinović na konferenciji za medije Evropske zelene partije u EP.

Veselinović je kazao da su evroposlanici zelenih tokom boravka u Srbiji "videli represiju sistema, policijsko nasilje i medijske napade na sve koji misle drugačije" i zatražio "aktivno učešće institucija EU u okončanju političke krize u Srbiji".

Naveo je da je Srbiji potrebna solidarnost evropskih partnera i dodao da je "budućnost Srbije u Evropi", uprkos onome što Vučić pokazuje posetama Kini i Rusiji i saradnji sa liderima tih zemalja.

"Postoji jedan jasan zahtev - slobodni izbori i slobodni mediji, povodom kojih se ništa nije promenilo. Šaljemo jasnu poruku - potrebna nam je solidarnost evropskih institucija i njihovo aktivno učešće (u rešavanju političke krize u Srbiji)", rekao je Veselinović.

Nordkvist je ukazao da protest u Novom Sadu "nije bio nasilan" i dodao da EU mora da stane uz pobunjene građane Srbije "koji se bore već 10 meseci".

"Video sam studente, parove, porodice sa decom, veterane. Sve je počelo velikom (16-minutnom) tišinom. To nije nasilan protest - to je društvo koje stoji iza onog u šta veruje i za to se zalaže", rekao je evroposlanik zelenih.

On je kazao da je u Beogradu, u razgovoru sa predstavnicima medija i civilnog sektora, zaključio da se oba sektora svakodnevno nalaze pod "ekstremnim pritiskom".

"Demokratija ne znači samo popunjavanje nečega na papiru. Demokratija podrazumeva pravo na protest, slobodu govora i zaštitu manjina. Za sve te stvari moramo da se borimo zajedno sa građanima Srbije", dodao je Nordkvist.

Na pitanje da li može da bude izvršen pritisak na predsednika Evropske narodne partije (EPP) Manfreda Vebera da Srpskoj naprednoj stranci (SNS) ukine status pridruženog člana, Ajkhut je rekao da je to odluka koju može da donese samo ta najveća grupa u EP.

"EPP ima dugu istoriju pravljenja grešaka sa strankama članicama. Naravno, najveća od njih je Fides (stranka premijera Mađarske Viktora Orbana). Koliko dugo im je trebalo da shvate da zadržavanje te stranke njoj daje moć? Njhov prioritet je sigurnost - borba za Ukrajinu i protiv Rusije. Vučić radi po drugačijoj agendi, a sada je vreme da EPP reaguje i osigura da SNS više ne bude (pridružena) članica te partije", kazao je Ajkhut.

Na pitanje da li su istinite glasine da se u EU razmatra uvođenja sankcija Srbiji, Nordkvist je rekao da "postoji promena u komunikaciji evropskih institucija sa Srbijom" i dodao da je "sada trenutak da se izvrši pritisak" na njeno rukovodstvo.

Ajkhut je kazao da "spremnost za konkretnu akciju raste", ali da se "na kraju sve svodi na odluku EPP" i dodao da se on na Vučićevom mestu "ne bi oslanjao na Orbana".

"Da sam ja Vučić, ne bih se previše oslanjao na Orbana. On ima svoje probleme i on će se, na kraju, boriti samo za svoju stvar. Ako je on vaš saveznik, niste u dobrom položaju", naveo je Ajkhut.

Vula Ceci je odgovorila na pitanje da li Orban nekako može da zaustavi evropski put Srbije, rekavši da EU mora da pokaže Vučiću da "nema nikakav imunitet".

"On misli da je imun zato što ima veze sa najvećim grupama u EP, zato što može da poseti Putina u Rusiji, a onda se rukuje sa (predsednikom Evropskog saveta) Koštom. On igra na različitim terenima i želi da dođe do vrha. To je dužnost ove institucije - da ga učini odgovornim za ono što radi", rekla je Ceci.

Poslanici Evropskog parlamenta danas će na plenarnoj sednici u Strazburu raspravljati na temu "Talas nasilja i kontinuirana upotreba sile nad demonstrantima u Srbiji", uz učešće predstavnika Evropske komisije i Saveta EU. Ta rasprava je uvrštena u dnevni red na inicijativu političke grupe Socijalisti i demokrate.

Prethodno će, od 11 časova, na marginama zasedanja biti održana panel diskusija "Srbija: Demokratija na raskršću", koju organizuju tri političke grupe u Evropskom parlamentu - Socijalisti i demokrate, Zeleni i Obnovimo Evropu.

U razgovoru će učestvovati evroposlanici iz te tri grupe - Katlin van Brent (Socijalisti i demokrate), Vladimir Prebilič (Zeleni) i Helmut Brandšteter (Obnovimo Evropu), i predstavnici njihovih sestrinskih partija iz Srbije - Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta i Pokreta slobodnih građana.

(Beta, 09.09.2025)