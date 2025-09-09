Stanković (NPS) apelovao na odbornike u Nišu da prihvate inicijativu o smeni gradonačelnika

Beta pre 2 sata

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Đorđe Stanković ocenio je da je to što je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović nazvao građane koji su se mirno okupili "ustašama" i time ponizio veći broj Nišlija, dovoljan razlog za pokretanje inicijative za njegovu smenu, "ali ne i jedini".

On je na sednici Skupštine grada Niša ispred odborničke grupe NPS - Demokratske stranka - Pokret slobodnih građana, apelovao na odbornike da prihvate inicijativu o smeni gradonačelnika jer, kako je kazao, atmosfera u društvu ne može biti gora.

NPS je preneo da je Stanković rekao i da odbornici nisu dobili izveštaj o radu gradonačelnika koji je na dnevnom redu.

"Tokom leta Niš je bio jedan od najmirnijih gradova. Građani koji su bili na ulicama i protestovali ništa nisu polomili. Mirno smo iskazivali nezadovoljstvo i nikoga nismo uvredili ili napali", kazao je on.

Stanković je podsetio da je gradonačelnik Niša za to vreme ponavljao reči predsednika Srbije da su svi oni koji mirno šetaju ulicama "ustaše", što je uvredilo mnoge ljude,

Prema njegovim rečima, uvredio je kako one koji šetaju izražavajući nezadovoljstvo, tako i one koji to ne rade, "ali i ljude koji glasaju za Srpsku naprednu stranku (SNS) i kojih je sve manje".

Dodao je i da "SNS u Nišu nema većinu, te da je nisu imali ni na poslednjim izborima, a svakako će imati još manje glasova na sledećim".

"Umesto da sačekaju da čuju šta građani imaju da im kažu i svojim radom im na to odgovore, oni su izazvali podele među narodom", rekao je Stanković.

(Beta, 09.09.2025)