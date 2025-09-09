Studenti i građani protestovali ispred Skupštine Niša zbog uvreda odbornika SNS

Novi magazin pre 20 minuta  |  Beta
Studenti i građani protestovali ispred Skupštine Niša zbog uvreda odbornika SNS

Studenti i građani Niša protestovali su danas ispred Skupštine grada, na poziv Neformalne grupe studenata Univerziteta u tom gradu, nakon što ih je odbornik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Gocić na sednici nazvao "ustašama".

Slične uvrede ranije je uputio i gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović. Ulaz u zgradu blokirao je kordon pripadnika Interventne jedinice policije, a oko Skupštine su bila raspoređena vozila Žandarmerije, javlja reporter agencije Beta. Na samom skupu bili su prisutni i policajci u civilu, dok su unutar objekta bile jedinice opremljene za razbijanje demonstracija. Tokom protesta ka zgradi su poletela jaja, a studenti su ispred kordona ostavili posude sa vodom i
