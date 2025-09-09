Građani protestovali ispred Skupštine Niša i tražili ostavku gradonačelnika, on ih gledao sa prozora

Na poziv zborova, nakon što je odbornik SNS Miloš Gocić ponovo deo građana Niša nazvao “ustašama”, ispred zgrade Skupštine, u kojoj je u toku sednica, okupili su se građani i protestovali, ali i pozvali gradonačelnika Dragoslava Pavlovića da podnese ostavku.

Policija ih nije pustila da priđu zgradi niti da uđu, pa su okupljeni digli do prozora balon sa natpisom “Dale lopove”, gađali prozor skupštinske sale jajima i skandirali: “Izađi, Dale”. Nije Pavlović izašao pred građane, ali ih je gledao kroz prozor. Nisu izašli ni drugi odbornici vladajuće koalicije, iako su silazili u prizemlje. foto: Tamara Radovanović Građani su zatražili da Pavlović podnese ostavku i istakli da je prvi gradonačelnik Niša koji je svoje građane