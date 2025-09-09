Stefanović (SSP) u Strazburu: U Srbiji se širi spirala nasilja, Vučić dovodi zemlju na rub ponora

Beta pre 40 minuta

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je danas u Strazburu da se u srpskom društvu širi "spirala nasilja" protiv studenata i građana koje je, ako je neko podržao, to učinio Evropski parlament (EP)".

On je to rekao na panel diskusiji "Srbija: Demokratija na raskršću", koju organizuju tri političke grupe u Evropskom parlamentu - Socijalisti i demokrate, Zeleni i "Obnovimo Evropu".

"Ako je neko pružio podršku studentima u Srbiji, to se desilo u Evropskom parlamentu. Borba koju oni vode je mirna i dostojanstvena", rekao je Stefanović.

On je naveo da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da dovede zemlju "na rub ponora", a da opozicija želi da Srbija, kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ne upadne u taj ponor.

"Mislim da Evropska komisija (EK) konačno shvata konkretne probleme u Srbiji, a to je Vučićev režim, koji se poslednjih 13 godina ulaguje evropskim institucijama", a, kako je dodao Stefanović, nema nameru da napreduje u procesu pristupanja Uniji.

Stefanović je dodao da opozicija i EU moraju da nastave da šire istinu i pravu nameru državnog vrha Srbije, "koji čini organizovani kriminal i koji maltretira čitavu zemlju".

"Jedini izlaz iz ove situacije su prevremeni izbori na svim niovima osim predsedničkih, a na njih moramo da idemo jedinstveni. Želimo izbore, ali hajde da uradimo sve što možemo uz pritisak na režim (Aleksandra Vučića), da ih sprečimo da kradu glasove i prebijaju ljude. Molimo vas da razumete da EU mora da nam pomogne, a ne da podržava Vučića u onom što radi", zaključio je on.

Na panelu, pored Stefanovića, evroparlamentarcima će se obratiti Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta (ZLF) i Pavle Grbović iz Pokreta slobodnih građana (PSG) i predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš.

Ranije danas održana je konferencija za novinare na kojoj su, takođe o situaciji u Srbiji, govorili kopredsednik grupe Zeleni/Evropski slobodni savez (Zeleni/EFA) u Evropskom parlamentu (EP) Bas Ajkhut (Eickhout), kopredsednica Evropske zelene partije Vula Ceci (Tsetsi) i evroposlanik zelenih Razmus Nordkvist, zajedno sa Dobricom Veselinovićem iz ZLF.

(Beta, 09.09.2025)