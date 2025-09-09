Uhapšen na prelazu Merdare zbog sumnje da je 1999. godine počinio ratni zločin

Beta pre 2 sata

Policija je danas na prelazu Merdare uhapsila H.H. (77), zbog sumnje da je 1999. godine izvršio ratni zločin.

"Sumnja se da je u junu 1999. godine u Podujevu u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika OVK, vatrenim oružjem, lišio života civila srpske nacionalnosti", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, a nakon toga će biti sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

(Beta, 09.09.2025)