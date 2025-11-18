(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

Blic pre 3 sata
(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

Na Autokomandi u smeru ka Novom Beogradu dogodio se teški saobraćajni incident Žena povređena u nesreći prevezena je u Urgentni centar Policija intenzivno traga za vozačem crne škode koji je danas udario ženu na Autokomandi.

Vozilo ima oštećenje od udarca. Podsećanja radi, u ulici Stefana Prvovenčanog kod Autokomande, na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu, došlo je do teškog saobraćajnog incidenta u kojem je oborena žena, dok se vozač nakon udarca udaljio sa mesta nesreće. Prema prvim informacijama, povređena žena je hitno prevezena u Urgentni centar, dok je pas koji je bio sa njom na licu mesta uginuo od zadobijenih povreda. ( Telegraf)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Zabranjeno korišćenje vode u ovom beogradskom naselju: Hitno se oglasili iz vodovoda: "Postoji opasnost od kontaminacije"

Zabranjeno korišćenje vode u ovom beogradskom naselju: Hitno se oglasili iz vodovoda: "Postoji opasnost od kontaminacije"

Blic pre 1 sat
(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

Blic pre 3 sata
(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

(Foto) velika policijska potera u Beogradu! Traga se za vozačem crne škode: Pokosio ženu i psa na Autokomandi, pa pobegao

Blic pre 3 sata
Voda za piće zabranjena u delu naselja Mali Mokri Lug: Nelegalna kanalizacija uz vodovodnu cev

Voda za piće zabranjena u delu naselja Mali Mokri Lug: Nelegalna kanalizacija uz vodovodnu cev

N1 Info pre 1 sat
Upozorenje "Beogradskog vodovoda i kanalizacije": Voda za piće zabranjena u delu naselja Mali Mikri Lug

Upozorenje "Beogradskog vodovoda i kanalizacije": Voda za piće zabranjena u delu naselja Mali Mikri Lug

Euronews pre 1 sat