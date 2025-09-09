Upozorenje na ekstremne vremenske uslove na Balkanu! Jedna zemlja je već na udaru jakog nevremena, novi talas stiže iz Italije: Popaljeni meteoalarmi, preti potop

Blic pre 47 minuta
Upozorenje na ekstremne vremenske uslove na Balkanu! Jedna zemlja je već na udaru jakog nevremena, novi talas stiže iz…

Snažno nevreme nadvilo se nad Rumunijom, a očekuje se da će u drugom delu dana pogoditi i Hrvatsku. Nevreme na Balkan stiže iz pravca Italije, a u Rumuniji je izdato upozorenje na ekstremne vremenske uslove.

Hrvatsku danas očekuje delimično sunčano vreme sa postepenim oblačnostima sa zapada. U unutrašnjosti će jutro ponegde početi sa maglom, a u drugom delu dana lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi, najviše u planinskoj i centralnoj Hrvatskoj i na severnom Jadranu, gde će pljuskovi sa grmljavinom biti izraženiji u večernjim satima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, na Jadranu i jugom. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 25 i 30 stepeni.
