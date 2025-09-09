Upozorenje na ekstremne vremenske uslove na Balkanu! Jedna zemlja je već na udaru jakog nevremena, novi talas stiže iz Italije: Popaljeni meteoalarmi, preti potop

Snažno nevreme nadvilo se nad Rumunijom, a očekuje se da će u drugom delu dana pogoditi i Hrvatsku. Nevreme na Balkan stiže iz pravca Italije, a u Rumuniji je izdato upozorenje na ekstremne vremenske uslove.

Hrvatsku danas očekuje delimično sunčano vreme sa postepenim oblačnostima sa zapada. U unutrašnjosti će jutro ponegde početi sa maglom, a u drugom delu dana lokalno su mogući kiša ili kratkotrajni pljuskovi, najviše u planinskoj i centralnoj Hrvatskoj i na severnom Jadranu, gde će pljuskovi sa grmljavinom biti izraženiji u večernjim satima. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, na Jadranu i jugom. Najviša dnevna temperatura će se kretati između 25 i 30 stepeni.