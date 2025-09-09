Uživo gori nepal! Izgorela zgrada parlamenta Premijer podneo ostavku, supruga bivšeg premijera živa spaljena, ima mnogo mrtvih: Ljude linčuju na ulici (foto, video)

Premijer Nepala, K. P. Šarma Oli podneo je danas ostavku nakon što su demonstranti na protestima koji su izbili zbog blokade društvenih mreža, koja je ukinuta rano jutros, zapalili njegovu kuću i zgradu parlamenta, javlja BBC pozivajući se na saopštenje premijerovog kabineta.

On je rekao da je to učinio kako bi otvorio put ustavnom rešenju krize. Ostavke su podneli i ministar vodosnabdevanja Pradip Jadav, ministar poljoprivrede i stočarstva Ram Nat Adhikari i ministar unutrašnjih poslova Rameš Lehak. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci kako neke ljude praktično linčuju na ulici. Neki navode da su u pitanju ministri Vlade Nepala, ali te informacije nisu zvanično potvrđene. U neredima koji su izbili u Nepalu, izgleda da su zgrade