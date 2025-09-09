Nepal suočen sa masovnim protestima, nasiljem i ostavkom premijera nakon zabrane društvenih mreža

Naslovi.ai pre 0 minuta

Protesti u Nepalu izazvani zabranom društvenih mreža doveli su do nasilja, paljenja parlamenta, smrti supruge bivšeg premijera i ostavke premijera K.P. Šarme Olija.

Vlada Nepala ukinula je zabranu pristupa društvenim mrežama nakon masovnih protesta širom zemlje koji su izazvani ovom odlukom. Protesti su prerasli u nasilje, pri čemu je poginulo najmanje 21 osoba, a preko 100 je povređeno.

Premijer K.P. Šarma Oli podneo je ostavku nakon što su demonstranti zapalili njegovu kuću i zgradu parlamenta, a protesti su se širili uprkos policijskom času. Ostavka je prihvaćena od strane predsednika Ramčandre Paudela, koji je takođe podneo ostavku usled nemira.

Demonstranti, predvođeni omladinom iz generacije Z, protestuju protiv korupcije, policijske brutalnosti i državnih ograničenja sloboda. Tokom protesta došlo je do sukoba sa policijom, upotrebe suzavca i bojeve municije. Ministar finansija Bišnu Paudel je napadnut tokom nemira, što je dodatno podgrejalo tenzije. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci nasilja, uključujući i moguće linčovanje pojedinih ministara, dok su demonstranti upali i zapalili zgradu parlamenta u Katmanduu, što dodatno osvetljava ozbiljnost sukoba. Policijski čas nije zaustavio demonstrante koji su prkosili merama i sukobili se sa policijom. Zatvoren je međunarodni aerodrom u Katmanduu zbog protesta i nasilja. Tokom nemira, supruga bivšeg premijera Jale Nata Kanala preminula je nakon što su demonstranti zapalili njen dom. Demonstranti su zapalili glavnu kapiju Federalnog parlamenta i upali u zgradu, razbijajući prozore i ispisujući antivladine grafite.