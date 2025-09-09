Opozicija oborila premijera, a cilja Macrona

Bloomberg Adria pre 5 minuta  |  Nenad Radičević
Baš kao što se bezmalo 15 dana očekivalo, većina poslanika francuske narodne skupštine izglasala je juče nepoverenje vladi premijera Francoisa Bayroua koji će, kako je najavio, u utorak podneti ostavku predsedniku Emmanuelu Macronu i time naterati predsednika Pete francuske republike da po peti put za 600 dana traži novog premijera.

Pokušajem da glasanjem o poverenju vladi izdejstvuje podršku većine poslanike za nepopularne masovne budžetske rezove od 43,8 milijardi evra kako bi se izbegao "grčki deficit", Bayrou ne samo što je svoju manjinsku vladu doveo do "političke smrti" posle samo devet meseci već je sada Francuska i zvanično u političkoj paralizi koja nije zabeležena od 1933. godine, kada je u samo dve godine tadašnja Treća republika imala čak šest premijera. Nakon što je 364 poslanika
