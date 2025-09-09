Tesan trijumf Laburista u Norveškoj: Stjore na korak od nove manjinske vlade

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Norveška vladajuća Laburistička partija najverovatnije će ostvariti tesnu pobedu na parlamentarnim izborima, koji su održani u nedelju i ponedeljak, dok je Konzervativna partija na putu ka jednom od svojih najslabijih rezultata u poslednjih nekoliko decenija.

Prve projekcije pokazuju da su Laburisti dobili 28 odsto glasova, tri odsto više od krajnje desničarske Partije progresa, koja je ostvarila svoj najbolji rezultat, prenosi Politiko. Ukoliko budu potvrđeni, ovi rezultati bi značili da će norveški premijer i lider Laburističke partije Jonas Gar Stjore formirati manjinsku vladu, nakon kampanje kojom su dominirale debate o troškovima života, porezu na bogatstvo, budućnosti norveškog suverenog fonda od dva biliona
