Zašto je EU apelovala na političare sa Kosova?

Evropska unija (EU) uputila je danas apel kosovskim političarima da se uzdrže od mešanja u rad pravosuđa.

Reakcija EU usledila je nakon što je vršilac dužnosti premijera Aljbin Kurti kazao da je Ustavni sud „politička senka opozicije“ o i da radi protiv njegove stranke – Samoopredeljenje. „Stav Evropske unije na Kosovu jeste da je jedno od osnovnih načela vladavine prava nezavisnost pravosuđa i da je uloga Ustavnog suda da tumači i usmerava sprovođenje Ustava Kosova. Odgovornost je svih, uključujući političke aktere i institucije, da to poštuju i da se uzdrže od bilo