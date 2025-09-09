Izraelski ministar naredio rušenje kuća u gradovima napadača Odvraćaj od budućih napada

JERUSALIM: Izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštio je danas da je naredio rušenje kuća na Zapadnoj obali, u rodnim gradovima dvojice palestinskih naoružanih napadača koji su u ponedeljak napali autobus u Jerusalimu.

Kac je kazao i da je naredio uvođenje sankcija članovima porodica napadača, koji su prilikom napada ubili šest osoba, a ranili najmanje 20, kao da se te senakcije odnose na veći broj ljudi u tim naseljima, prenosi Rojters. Kako je najavljeno, svaka građevina koja je izgrađena bez dozvola u gradovima Katana i Kubejba, koji se nalaze severno od Jerusalima, biće srušena a dozvola za rad u Izraelu, koja je glavni izvor prihoda za mnoge palestinske porodice, biće