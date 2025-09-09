Izraelski ministar naredio rušenje kuća u gradovima napadača Odvraćaj od budućih napada

Dnevnik pre 1 sat
Izraelski ministar naredio rušenje kuća u gradovima napadača Odvraćaj od budućih napada

JERUSALIM: Izraelski ministar odbrane Izrael Kac saopštio je danas da je naredio rušenje kuća na Zapadnoj obali, u rodnim gradovima dvojice palestinskih naoružanih napadača koji su u ponedeljak napali autobus u Jerusalimu.

Kac je kazao i da je naredio uvođenje sankcija članovima porodica napadača, koji su prilikom napada ubili šest osoba, a ranili najmanje 20, kao da se te senakcije odnose na veći broj ljudi u tim naseljima, prenosi Rojters. Kako je najavljeno, svaka građevina koja je izgrađena bez dozvola u gradovima Katana i Kubejba, koji se nalaze severno od Jerusalima, biće srušena a dozvola za rad u Izraelu, koja je glavni izvor prihoda za mnoge palestinske porodice, biće
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Izrael naredio evakuaciju

Izrael naredio evakuaciju

Vesti online pre 2 sata
Kopnena ofanziva na Gazu: Izrael naredio evakuaciju Palestinaca pred veliku invaziju; ministar preti „uraganom“ uništenja

Kopnena ofanziva na Gazu: Izrael naredio evakuaciju Palestinaca pred veliku invaziju; ministar preti „uraganom“ uništenja

Nedeljnik pre 4 sati
Izrael izdao prvu opštu naredbu za evakuaciju celog grada Gaze uoči kopnene invazije

Izrael izdao prvu opštu naredbu za evakuaciju celog grada Gaze uoči kopnene invazije

Sputnik pre 4 sati
IDF naredio evakuaciju celog grada Gaze, Kac preti da će biti sravnjen sa zemljom

IDF naredio evakuaciju celog grada Gaze, Kac preti da će biti sravnjen sa zemljom

RTS pre 4 sati
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael naredio prvi put evakuaciju celog grada Gaze pre kopnene invazije

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izrael naredio prvi put evakuaciju celog grada Gaze pre kopnene invazije

Euronews pre 5 sati
Da li se Izrael spema za kopnenu invaziju Gaze? Izraelska vojska jutros naredila prvu evakuaciju civila

Da li se Izrael spema za kopnenu invaziju Gaze? Izraelska vojska jutros naredila prvu evakuaciju civila

Nova pre 6 sati
Počinje velika ofanziva, naređena evakuacija! Vojska spremna za udar, civili dobili upozorenje: "Napadamo velikom silom"

Počinje velika ofanziva, naređena evakuacija! Vojska spremna za udar, civili dobili upozorenje: "Napadamo velikom silom"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaRojtersJerusalim

Svet, najnovije vesti »

Francuska u političkoj krizi nakon pada vlade premijera Bajrua

Francuska u političkoj krizi nakon pada vlade premijera Bajrua

Naslovi.ai pre 7 minuta
Marta Kos: U Beogradu imamo problem

Marta Kos: U Beogradu imamo problem

Blic pre 2 minuta
Krvavi masakr u Kongu: Pobunjenici odrubili glave desetinama ljudi na sahrani

Krvavi masakr u Kongu: Pobunjenici odrubili glave desetinama ljudi na sahrani

Nova pre 12 minuta
Pobunjenici u Kongu ubili 60 ljudi odsecanjem glave

Pobunjenici u Kongu ubili 60 ljudi odsecanjem glave

N1 Info pre 2 minuta
Veliki prekid struje zbog požara u Berlinu, policija sumnja na politički motiv

Veliki prekid struje zbog požara u Berlinu, policija sumnja na politički motiv

N1 Info pre 2 minuta