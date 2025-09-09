Izrael naredio evakuaciju

Vesti online pre 42 minuta  |  Sputnjik (A. S.)
Izrael naredio evakuaciju

Izrael je jutros naredio prvi put evakuaciju palestinskih civila iz celog grada Gaze pre kopnene invazije.

Izraelska vojska (IDF) je saopštila da palestinski civili u svim delovima grada Gaze moraju odmah da se evakuišu pre velike kopnene ofanzive protiv Hamasa u tom području, prenosi Tajms of Izrael. Ovo upozorenje označava prvu opštu naredbu za evakuaciju celog grada Gaze, prethodna upozorenja koja je izdavala izraelska vojska poslednjih dana odnosila su se samo na određene zgrade i područje oko njih. „IDF je odlučna da pobedi Hamas i delovaće u oblasti grada Gaze sa
