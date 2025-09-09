Selaković: Lideri blokadera u Strazburu tražili podršku stranih sila za razaranje Srbije

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković izjavio je da su lideri blokadera danas prevazišli sebe zahtevajući u Strazburu javno podršku stranih sila za razaranje Srbije.

Selaković je, povodom izjava pojedinih predstavnika opozicije na panel diskusiji u Strazburu, naveo da su političari Borko Stefanović, Dobrica Veselinović i Biljana Đorđević, osvedočeni srbomrsci kojima, kako je naveo, smeta međunarodni ugled Srbije i rukovanje predsednika Aleksandra Vučića sa ruskim i kineskim kolegama, i da su danas od evropskih moćnika tražili ni manje ni više uvođenje sankcija. "A zapravo tražili su reprizu nemaštine i pustošenja našeg naroda i