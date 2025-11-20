"Znam za tri partnera sa kojima pregovaraju": Vučić: Nemamo pravo preče kupovine za NIS, ishod o novoj licenci u narednih 48 sati (video)

Vučić je rekao da NIS u većinskom ruskom vlasništvu od 2008. godine Naglasio je da Srbija nije učestvovala u prodaji ili kupovini tog resursa. "Potrebna nam je otpornost na sve šokove koji dolaze sa strane", rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući dešavanja oko Naftne industrije Srbije (NIS). - Mi danas, odnosno svaku noć zbog razlika u vremenu imamo razgovore oko budućnosti NIS-a. Nadam se da ćemo to u relativno kratkom vremenskom roku