Rusi jesu voljni da prodaju svoj deo NIS-a, ali će teško do novca zbog sankcija: Imaju više opcija

Radio 021 pre 1 sat  |  Dnevnik
Rusi jesu voljni da prodaju svoj deo NIS-a, ali će teško do novca zbog sankcija: Imaju više opcija

Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-U, ali se nameće novo pitanje da li će Rusi moći da zaokruže transakciju zbog aktuelnih američkih i evropskih finansijskih sankcija.

Jedno je sigurno, o tome ne pregovaraju sa Srbijom, jer, kao što je rekao nedavno predsednik Srbije Aleksandar Vučić, "mi nismo ruski izbor" za otkup akcija. On je to potvrdio i danas kad je rekao da država ne može čak ni da insistira na pravu preče kupovine, na šta uvek ima pravo manjinski partner, "zato što će vam Rusi reći - pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja, dajte nam bar mogućnost da prodamo kome hoćemo". Postoji
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Vučić: Ishod pregovora sa SAD o novoj licenci NIS-a u narednih 48 sati; O pretnjama i uvredama: Svako se kreće u granicama…

Vučić: Ishod pregovora sa SAD o novoj licenci NIS-a u narednih 48 sati; O pretnjama i uvredama: Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti

RTV pre 9 minuta
Vučić: „Želeli smo jedinstveno tržište, ujedinjenom Balkanu sa otvorenim granicama mesto je u Evropskoj uniji“

Vučić: „Želeli smo jedinstveno tržište, ujedinjenom Balkanu sa otvorenim granicama mesto je u Evropskoj uniji“

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: „Rusi pregovaraju sa tri partnera o prodaji NIS-a, ovih dana tražim licencu za Pančevačku rafineriju“

Vučić: „Rusi pregovaraju sa tri partnera o prodaji NIS-a, ovih dana tražim licencu za Pančevačku rafineriju“

Serbian News Media pre 1 sat
Ekonomija i tehnologija na prvom mestu: Srbija otvara vrata investicijama Velike Britanije, a Britanci neće doći praznih ruku

Ekonomija i tehnologija na prvom mestu: Srbija otvara vrata investicijama Velike Britanije, a Britanci neće doći praznih ruku

Kurir pre 2 sata
Vučić: Znam za tri partnera sa kojima Rusi pregovaraju o NIS-u, ne možemo da insistiramo na pravu preče kupovine

Vučić: Znam za tri partnera sa kojima Rusi pregovaraju o NIS-u, ne možemo da insistiramo na pravu preče kupovine

RTS pre 2 sata
"Znam za tri partnera sa kojima pregovaraju": Vučić: Nemamo pravo preče kupovine za NIS, ishod o novoj licenci u narednih 48…

"Znam za tri partnera sa kojima pregovaraju": Vučić: Nemamo pravo preče kupovine za NIS, ishod o novoj licenci u narednih 48 sati (video)

Blic pre 2 sata
Vučić: Rusi pregovaraju sa tri partnera o prodaji udela u NIS-u, nadam se brzom dogovoru

Vučić: Rusi pregovaraju sa tri partnera o prodaji udela u NIS-u, nadam se brzom dogovoru

Jugmedia pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

Napadnuta ekipa N1 kod Ćacilenda, muškarac razbio kameru

Napadnuta ekipa N1 kod Ćacilenda, muškarac razbio kameru

N1 Info pre 14 minuta
Osmani raspisala vanredne parlamentarne izbore na Kosovu za 28. decembar

Osmani raspisala vanredne parlamentarne izbore na Kosovu za 28. decembar

N1 Info pre 24 minuta
Vučić: Ishod pregovora sa SAD o novoj licenci NIS-a u narednih 48 sati; O pretnjama i uvredama: Svako se kreće u granicama…

Vučić: Ishod pregovora sa SAD o novoj licenci NIS-a u narednih 48 sati; O pretnjama i uvredama: Svako se kreće u granicama sopstvene pokvarenosti

RTV pre 9 minuta
Osmani raspisala vanredne parlamentarne izbore na Kosovu za 28. decembar

Osmani raspisala vanredne parlamentarne izbore na Kosovu za 28. decembar

Beta pre 30 minuta
Osmani raspustila Skupštinu Kosova: "Jedini mogući datum vanrednih izbora 28. decembar"

Osmani raspustila Skupštinu Kosova: "Jedini mogući datum vanrednih izbora 28. decembar"

NIN pre 23 minuta