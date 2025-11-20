Ekonomija i tehnologija na prvom mestu: Srbija otvara vrata investicijama Velike Britanije, a Britanci neće doći praznih ruku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana „Building Futures“, koja je održana u Ložionici, posvećena inovacijama u oblasti zelene energetike, infrastrukture i naprednih tehnologija.

Vučić je istakao da postoji prostor za jačanje ekonomske saradnje sa Velikom Britanijom i naglasio potencijal u infrastrukturnim projektima: - To je za čestitke i mnogo će vode Savom i Dunavom proteći dok mi dođemo do toga, ali to je vrsta putokaza kako da radimo. Predsednik je posebno istakao mogućnosti finansijske podrške i kreditiranja: - Samo da malo snizite kamate... Jedan od ključnih infrastrukturnih projekata o kojem je govorio je brza pruga Ruma - Bijeljina