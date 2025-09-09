uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi na Zaporožje: Jedna žena poginula, druga ranjena, oštećeno 17 kuća i stanova

U Ukrajini rat traje 1.194 dana, a ruski napadi na Ukrajinu eskaliraju sa fokusom na energetiku, udarima na termoelektranu u Kijevskoj oblasti i 142 lansirana drona (112 oborenih), ostavljajući četiri mrtve osobe i 44 povređenih u Kijevu.

Po prvi put se dogodio i direktan napad na jednu od vladinih zgrada u Kijevu. Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš osudio je akcije kao kršenje humanitarnog prava i pozvao na prekid vatre, dok je ruska portparolka Marija Zaharova optužila Kijev za napad na dečje igralište u Donjecku, gde je bilo šestoro povređenih, uključujući jedno dete. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naglasio je da Ukrajina ima odgovore, fokusirajući se na zaštitu i dronove, dok