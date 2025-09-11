Govor novog premijera Francuske trajao svega 2 minuta i 48 sekundi: "Nestabilnost zahteva skromnost"

Telegraf pre 27 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Novi francuski premijer Sebastijan Lekorn govorio je samo dva minuta i 48 sekundi prilikom preuzimanja premijerske dužnosti od svog prethodnika Fransoa Bajrua u rezidenciji premijera Matinjonu. "Neću da držimi veliki govor", rekao je na samom početku bliski saradnik predsednika Francuske Emanuela Makrona, ističući da "nestabilnost zahteva skromnost". On je istakao da je neophodno izvršiti promene. "Biće potrebno da se menjamo, da budemo kreativniji i ozbiljniji u
