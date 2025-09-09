Milenković dobija novog trenera! Notingem ekspresno pronašao zamenu: Bivši menadžer Totenhema preuzima "šumare"

Kurir pre 2 sata
Milenković dobija novog trenera! Notingem ekspresno pronašao zamenu: Bivši menadžer Totenhema preuzima "šumare"

Bivši trener Totenhema Ange Postekoglu najozbiljni je kandidat za novog trenera Notingem Foresta, preneli su danas britanski mediji.

Forest je noćas otpustio trenera Nuna Espirita Santa, a Skaj i Bi-Bi-Si preneli su da je 60-godišnji Postekoglu prvi kandidat za novog trenera. Nuno je otpušten posle 21 meseca zbog neslaganja sa vlasnikom i upravom kluba, nezadovoljan poslom u prelaznom roku. Uprava je kontaktirala Postekoglua i smatra se da je dogovor moguć. Australijski trener je u junu dobio otkaz u Totenhemu, nakon što je ekipa osvojila Ligu Evropa, ali i zauzela 17. mesto u Premijer ligi.
Ključne reči

TotenhemPremijer ligaLiga EvropeTrener

