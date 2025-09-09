Ovaj kraj je riznica srpske hrane i tradicije Plodovi Zapadnog pomoravlja okupili veliki broj posetilaca u Zablaću, manifestacija pokazala da selo ima budućnost

U čačanskom selu Zablaće održana je gastronomska manifestacija "Plodovi Zapadnog Pomoravlja", koja je okupila proizvođače iz pomoravskih sela i pokazala da je ovaj kraj prava riznica hrane i tradicije.

Na tezgama se moglo naći sve što domaćinstva stvaraju na svojim poljima i okućnicama, od voća i povrća, preko sira i meda, pa sve do vina, rakije i jela spremljenih po starim receptima. - Selo Zablaće je okupilo brojne proizvođače, a to je mlado selo, njegovi žitelji su vredni, tu su udruženja žena, vredne ruke domaćica iz čitavog Moravičkog okruga. Što se tiče hrane, pripremljen je bio starinski kupus, gulaš, pasulj, hajdučki ćevap, pečeni prasići rase moravka,