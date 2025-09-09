Francuska u totalnom haosu: Da bi izbegao novu političku krizu, Makron mora da imenuje svog sedmog premijera

Mondo pre 2 sata  |  Uroš Matejić
Francuska u totalnom haosu: Da bi izbegao novu političku krizu, Makron mora da imenuje svog sedmog premijera

Francuski predsednik Emanuel Makron danas će prihvatiti ostavku premijera Fransoa Bajrua nakon što je njegova vlada pala na glasanju o poverenju, a francuski lider mora hitno da pronađe naslednika kako bi sprečio novu političku krizu.

Bajru je juče pretrpeo poraz na glasanju o poverenju u parlamentu na koje je sam pozvao, gurnuvši Francusku u novu neizvesnost i ostavivši Makrona sa zadatkom da pronađe svog sedmog premijera. Kancelarija francuskog predsednika saopštila je da je Makron "primio k znanju" ishod i rekao da će imenovati novog premijera "u narednim danima", čime su okončane spekulacije o prevremenim izborima. Makron će se u utorak sastati sa Bajruom "kako bi prihvatio ostavku njegove
