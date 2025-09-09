Razjarena rulja razvlačila ministra finansija po ulicama: Mladić mu uleteo "maj geri", snimci preplavili mreže

Ministar finansija Nepala, Bišnu Paudel, navodno je napadnut tokom protesta, a snimak incidenta ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama.

Katmandu je ovih dana poprište masovnih protesta koje predvodi omladina iz generacije Z. Demonstracije su eskalirale do nasilja, a na društvenim mrežama se pojavio šokantan snimak na kome se vidi kako demonstranti jure i napadaju ministra finansija Bišnua Prasada Paudela (65). Na snimku se vidi kako Paudel trči ulicama Katmandua dok ga progoni razjarena gomila. U jednom trenutku mladi demonstrant iskače iz suprotnog pravca, skače i udara ministra nogom. Paudel gubi