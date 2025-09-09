Razjarena rulja razvlačila ministra finansija po ulicama: Mladić mu uleteo "maj geri", snimci preplavili mreže

Mondo pre 23 minuta  |  Uroš Matejić
Razjarena rulja razvlačila ministra finansija po ulicama: Mladić mu uleteo "maj geri", snimci preplavili mreže

Ministar finansija Nepala, Bišnu Paudel, navodno je napadnut tokom protesta, a snimak incidenta ubrzo je počeo da kruži društvenim mrežama.

Katmandu je ovih dana poprište masovnih protesta koje predvodi omladina iz generacije Z. Demonstracije su eskalirale do nasilja, a na društvenim mrežama se pojavio šokantan snimak na kome se vidi kako demonstranti jure i napadaju ministra finansija Bišnua Prasada Paudela (65). Na snimku se vidi kako Paudel trči ulicama Katmandua dok ga progoni razjarena gomila. U jednom trenutku mladi demonstrant iskače iz suprotnog pravca, skače i udara ministra nogom. Paudel gubi
Nepal suočen sa masovnim protestima zbog zabrane društvenih mreža i ostavkom premijera

Ministra finansija Nepala vukli po ulicama: Snimak incidenta obišao svet VIDEO

Rasulo u Nepalu: Zapaljene zgrade institucija, pljušte ostavke državnog vrha (video)

Gore parlament i rezidencija premijera! Eruptirao haos u Nepalu: Policija ispaljivala gumene metke, premijer podneo ostavku…

Premijer Nepala podneo ostavku, demonstranti zapalili zgradu parlamenta

Neredi i policijski čas u Nepalu – premijer podneo ostavku, više od 20 poginulih

Premijer Nepala podneo ostavku, nakon što su demonstranti zapalili njegovu kuću

Nepal suočen sa masovnim protestima zbog zabrane društvenih mreža i ostavkom premijera

Francuska u političkoj krizi nakon pada vlade premijera Bajrua

Šta možemo da očekujemo od najnovije verzije Ajfona?

Evakuacija dece iz Gaze u Evropu: Moralna obaveza ili bezbednosni rizik?

Tusk: Poljska zatvara granicu sa Belorusijom zbog rusko-beloruskih vojnih vežbi

