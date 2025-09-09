Da li se Izrael spema za kopnenu invaziju Gaze: IDF naredio prvu evakuaciju civila

Izrael je jutros naredio prvi put evakuaciju palestinskih civila iz celog grada Gaze pre kopnene invazije, piše Tajms of izrael (The Times of Israel).

Izraelska vojska (IDF) je saopštila da palestinski civili u svim delovima grada Gaze moraju odmah da se evakuišu pre velike kopnene ofanzive protiv Hamasa u tom području. Ovo upozorenje, kako navodi ovaj medij, označava prvu opštu naredbu za evakuaciju celog grada Gaze, prethodna upozorenja koja je izdavala izraelska vojska poslednjih dana odnosila su se samo na određene zgrade i područje oko njih. #عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة