Minimalna zarada u Srbiji biće 551 evro od januara 2026. godine, odluku donosi Vlada

pre 9 minuta
Socijalno-ekonomski savet nije postigao dogovor o minimalnoj zaradi, Vlada će doneti konačnu odluku o povećanju od 10,1 odsto.

Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta razmatrano je povećanje minimalne zarade za 2026. godinu. Dogovoreno je da od oktobra minimalac poraste sa 450 na 500 evra, dok će od 1. januara 2026. minimalna plata biti 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto. Pressek Biznis.rs Novi magazin

Socijalni partneri nisu postigli konsenzus o visini minimalne zarade, pa će konačnu odluku doneti Vlada Srbije na sednici 11. septembra. Sindikati su predlagali 600 evra, dok poslodavci smatraju da nakon oktobarskog povećanja nije potrebno dodatno povećanje. Stav.life Biznis.rs N1 Info Kamatica Forbes

Ministar finansija Siniša Mali i ministarka rada Milica Đurđević Stamenkovski najavili su da će zvanični predlog biti minimalna zarada od 551 evro ili 64.554 dinara od januara 2026. godine. Odluka će biti doneta na sednici Vlade, a povećanje je dodatno na ono koje sledi od oktobra. Ministarka Đurđević Stamenkovski je istakla da će Vlada ispuniti obećanje o povećanju minimalne zarade uprkos nedostatku podrške na SES-u. Radio 021 Mondo Glas Zapadne Srbije RTV In medija Danas RTS NIN Jugmedia Glas Zaječara Pirotske vesti Vreme Dnevnik RTK Bujanovačke

Vlada Srbije, Sindikat

