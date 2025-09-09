Džeki Čen postaje ambasador izložbe Ekspo 2027 u Beogradu

Glumac i majstor borilačkih veština Džeki Čen biće ambasador specijalizovane izložbe Ekspo 2027, koja će po prvi put biti održana na Zapadnom Balkanu, u Beogradu.

Tema događaja "Play for Humanity - Sport and Music for All" osmišljena je da pokaže kako kreativna igra kroz sport i muziku može doprineti povezivanju ljudi i zajedničkom odgovoru na globalne izazove, a Džeki Čen, u intervjuu za Juronjuz, naglasio je da sport, muzika i kultura nisu odvojeni, već da predstavljaju različite jezike istog duha. On smatra da će Beograd 2027. godine biti mesto susreta Istoka i Zapada. "Borilačke veštine su me naučile disciplini, ritmu i