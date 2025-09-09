U onlajn formatu održan je vanredni samit BRIKS-a, sazvan na inicijativu brazilskog predsednika Lule da Silve, a lideri organizacije razmotrili su saradnju u trgovinsko-ekonomskoj i drugim oblastima, uzimajući u obzir trenutnu situaciju u globalnoj ekonomiji, saopšteno je iz Kremlja.

Na početku sednice, brazilski predsednik izjavio je da sekundarne sankcije ometaju jačanje trgovinskih veza između zemalja. "Uvođenje eksteritorijalnih mera ugrožava naše institucije, sekundarne sankcije ograničavaju našu slobodu da jačamo trgovinu među prijateljskim zemljama, zavadi pa vladaj je nova strategija jednostranog delovanja, a BRIKS mora da pokaže da je saradnja iznad svega“, rekao je Lula da Silva, prenosi Sputnjik. Komentarišući situaciju u Ukrajini,