Si Đinping: Kina spremna da izgradi "jedan pojas, jedan put" zajedno sa zemljama briksa-a

Blic pre 1 sat
Kina je spremna da zajedno sa zemljama članicama BRIKS-a sprovodi zajednički i kvalitetan razvoj u okviru inicijative "Jedan pojas, jedan put", izjavio je danas predsednik Kine Si Đinping na virtuelnom samitu zemalja članica.

Onlajn samit BRIKS-a sazvan je na inicijativu predsednika Brazila Luiza Inasija Lule da Silve kako bi se razgovarao o trgovinskoj politici američkog lidera Donalda Trampa, prenose RIA Novosti. - Kina je spremna da sarađuje sa drugim zemljama BRIKS-a u sprovođenju inicijative za globalni razvoj i promociji visokokvalitetne zajedničke izgradnje 'Jednog pojasa, jednog puta - istakao je Si. "Jedan pojas, jedan put" je međunarodna inicijativa koju je Si predložio 2013.
Održan vanredni samit BRIKS-a

Danas pre 5 sati
Blic pre 1 sat