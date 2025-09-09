Si: Kina spremna da izgradi "Jedan pojas, jedan put" zajedno sa zemljama BRIKS-a

Kina je spremna da zajedno sa zemljama članicama BRIKS-a sprovodi zajednički i kvalitetan razvoj u okviru inicijative "Jedan pojas, jedan put", izjavio je predsednik Kine Si Đinping na virtuelnom samitu zemalja članica.

Onlajn samit BRIKS-a sazvan je na inicijativu predsednika Brazila Luiza Inasija Lule da Silve kako bi se razgovarao o trgovinskoj politici američkog lidera Donalda Trampa, prenose RIA Novosti. "Kina je spremna da sarađuje sa drugim zemljama BRIKS-a u sprovođenju inicijative za globalni razvoj i promociji visokokvalitetne zajedničke izgradnje 'Jednog pojasa, jednog puta'", istakao je Si. "Jedan pojas, jedan put" je međunarodna inicijativa koju je Si predložio 2013.