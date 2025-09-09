Na panelu u EP dogovoren rad na šest pitanja: Finansiranje Srbije od EU, sankcije i status SNS u EPP

Poslanici progresivnih grupa u Evropskom parlamentu (EP) radiće ubuduće na šest pitanja oko kojih su se danas u Strazburu saglasili sa predstavnicima opozicionih srpskih stranaka, uključujući razmatranje daljeg finansiranja Srbije iz fondova Evropske unije (EU), uvođenje sankcija odgovornima za kršenje vladavine prava u Srbiji i isključenje Srpske napredne stranke iz Evropske narodne partije (EPP).

Preostale tri tačke na kojima će raditi uključuju slanje misije u Srbiju, podršku slobodi medija u Srbiji i reformu izbornog zakonodavstva u Srbiji, izjavio je evroposlanik zelenih Vladimir Prebilič, na kraju panel diskusije "Srbija: Demokratija na raskršću", koju su organizovale tri političke grupe u EP - Socijalisti i demokrate, Zeleni/Evropski slobodni savez i Obnovimo Evropu. Prebilič, koji je učestvovao u diskusiji sa još dvoje evroposlanika, Helmutom