Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, popodne mestimično kiša

Novi magazin pre 7 sati  |  Beta
U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, dok će posle podne i uveče na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima biti mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i uveče na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, a tokom noći i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura će se kretati od 12 stepeni do 20 stepeni, a najviša dnevna od 28 na severozapadu do 33 stepena na jugoistoku. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i toplo, a kasno posle podne, uveče i tokom noći povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, jugoistočni, posle podne i
